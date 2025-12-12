Форма поиска по сайту

12 декабря, 11:36

Мошенники начали создавать в мессенджерах ботов под видом сервиса СФР

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные боты, которые выдают себя за Социальный фонд России (СФР). Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство подчеркнуло, что злоумышленники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании. Их главной целью является номер телефона жертвы и код для входа в личный кабинет на "Госуслугах", в банковских приложениях и других сервисах.

"Обращаем внимание: Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают СМС-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку", – говорится в сообщении.

МВД добавило, что СФР взаимодействует с гражданами только через официальный портал "Госуслуг" и сайт sfr.gov.ru. Кроме того, россияне могут направить обращение в клиентскую службу Фонда.

Ранее мошенники начали распространять фишинговые ссылки от имени администраторов телеграм-каналов. Злоумышленники пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал. Пользователя просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Затем аккаунт жертвы уходит аферистам.

Москвичам стали поступать сообщения из мессенджеров якобы от "Госуслуг"

