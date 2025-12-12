Совет FIDE предложил вернуть российскую символику на юниорских соревнованиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) направил генеральной ассамблее инициативу, в рамках которой предложил вернуть российским и белорусским спортсменам, принимающим участие в юниорских турнирах, национальную символику. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

Помимо этого, была высказана идея по снятию запрета на использование национальной символики на соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также FIDE считает, что россиян нужно допустить до командных турниров в нейтральном статусе.

Кроме того, федерация посоветовала отменить ограничения на проведение соревнований в Белоруссии под эгидой FIDE.

FIDE допустила к юношеским соревнованиям некоторых шахматистов из России и Белоруссии в начале года. Речь идет о спортсменах не старше 18 лет. Кроме того, в состязаниях могут участвовать атлеты с ограниченными возможностями.

При этом тогда ограничения в отношении национальной символики были сохранены. Спортсмены могли участвовать в турнирах только под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. Кроме того, они имели право выступать только в личных турнирах.

Спустя время исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов до юношеских соревнований под национальными флагами и с исполнением гимна. Причем данное решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.

При этом должны соблюдаться стандартные протоколы международных федераций и организаторов мероприятий в отношении флагов, гимнов, формы и иных элементов, если национальная организация обладает хорошей репутацией. Однако рекомендации от 28 марта 2023 года относительно участия взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и подлежат пересмотру при необходимости.