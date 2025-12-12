Форма поиска по сайту

12 декабря, 11:35

27 домов расселили в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

27 домов в Бескудниковском районе на севере Москвы полностью расселены с момента начала реализации программы реновации. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владимира Овчинского.

"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет <...> почти 2 900 семей переехали в современные новостройки", – отметил Овчинский.

Всего в столичном районе планируется расселить 37 устаревших домов. Участникам программы реновации передали под заселение уже 16 новых домов. По словам главы департамента, придомовые территории вокруг новостроек были благоустроены – появились клумбы, газоны и деревья. Здесь же организованы площадки для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что строительство новостройки по реновации в районе Бибирево завершено на 40%. Объект будет состоять из трех секций. В жилом комплексе создадут 457 квартир с готовой улучшенной отделкой, из которых 6 адаптированы для маломобильных граждан.

