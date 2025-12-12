В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Гостей фестиваля ждут 35 площадок, на которых состоятся тысячи мастер‑классов, более 6 400 часов спортивных мероприятий и свыше 1 700 новогодних представлений, а также ледовые шоу. "Путешествие в Рождество" продлится до 11 января 2026 года.

В этом году особое внимание уделят участникам спецоперации. Например, сбор новогодних подарков для бойцов СВО организован в шале "Фабрика подарков. Москва помогает". Здесь же можно передать игрушки и школьные принадлежности для детей из новых регионов страны. Записать свои праздничные видеопоздравления бойцам можно на трех площадках "Московских сезонов". Также в рамках фестиваля запланирован выезд в военный госпиталь.

Благотворительная акция "Добрая елка" поможет исполнить желания подопечных некоммерческих организаций (НКО). Гости фестивальных площадок смогут найти елки с новогодними мечтами детей, отсканировать QR-код и передать подарок. Специальный праздник проведут и для воспитанников ГБУ "Мой особый семейный центр имени Г. И. Россолимо".

Главной темой фестивальной площадки на Манежной площади стало возрождение искусства ватной игрушки – здесь можно найти не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике. На площади возвели сцену в виде арочного вокзала. Тут ожидаются различные концерты и спектакли.



Локацию на Тверской площади посвящена Москве – в центре появилась 8-метровая ель, созданная столичными мастерами. Дерево воспроизводит знаменитые московские достопримечательности, включая Большой театр, сталинские высотки, ВДНХ, Кремль и многое другое.

На Тверском бульваре и на площади у ЦУМа можно будет увидеть выставки елей. Также на фестивальных площадках ожидается зимний квест. Гости смогут изучить улицы столицы, узнать рождественские традиции и получить паспорт путешественника. За правильные ответы и выполнение заданий участники получат печати в этот паспорт, а затем его можно будет обменять на призы.

Одними из главных мероприятий фестиваля станут ледовые шоу российских фигуристов. На площади Революции и на других площадках состоятся выступления олимпийской чемпионки Татьяны Навки и обладателя Кубка четырех континентов Петра Чернышева, а спектакли олимпийского чемпиона Евгения Плющенко пройдут на ВДНХ и в Теплом Стане.

Также гостей "Путешествия в Рождество" ждут постановки "Щелкунчик", "12 месяцев" и "Маша и Медведь". В общей сложности до конца зимы пройдет более 170 ледовых представлений.

Гости и жители Москвы смогут посетить 25 бесплатных катков, где есть возможность взять коньки напрокат или заточить свои собственные. В рамках фестиваля заработает школа керлинга с мастер-классами и любительскими матчами. Кроме того, ожидаются состязания "Самый сильный житель района" и гонки на автосимуляторах.

На прилавках "Путешествия в Рождество" можно найти винтажные новогодние игрушки. В частности, на Тверской площади представлены елочки, шары и календари в зимнем стиле, а также ватные игрушки – лисичка, космонавт и Пушкин с крыльями. Найти пряничные домики с 3D-росписью можно в Камергерском переулке, а в Столешникове переулке – домики из зефира ручной работы.

Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" был разработан "Согревающий маршрут" по ВДНХ. Гости смогут прогуляться по территории главной выставки страны и изучить ее живописные места, не замерзая.

В маршрут вошли 30 точек. Он протягивается мимо главных павильонов и архитектурных достопримечательностей ВДНХ, парковых зон и площадок "Зимы в Москве". Все точки нанесены на специальную карту, которую можно взять бесплатно в инфоцентре в арке главного входа.

