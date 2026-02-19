Порыв ветра повредил оконную раму в доме на проспекте Мира в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Порыв ветра повредил оконную раму в одной из квартир на 12-м этаже жилого дома на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Остекление нарушилось на балконе, уточнили в ведомстве. Обошлось без пострадавших.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Пик снегопада будет сохраняться в столичном регионе до 17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20-го числа.

В связи со снегопадом, метелью, гололедицей и усилением ветра в столице и Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности.

Водителям посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер, после 20:30. Кроме того, из-за снегопада возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы. Жителям и гостям города также рекомендовали пользоваться метро.