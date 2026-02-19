Врачи провели операцию полицейскому, пострадавшему при взрыве гранаты в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медики прооперировали одного из полицейских, пострадавших при взрыве гранаты в Ростовской области, сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в больницу скорой помощи Таганрога были доставлены двое сотрудников правоохранительных органов с травмами, полученными при исполнении. Одному из них успешно провели хирургическое вмешательство, второй госпитализирован – ему оказывают необходимую помощь.

Также там добавили, что состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Об инциденте стало известно 19 февраля. Сотрудники уголовного розыска узнали, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили его в одном из домов.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и совершил подрыв устройства. В результате злоумышленник погиб, а двое полицейских получили травмы.