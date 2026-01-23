Барнаулец избил мать и попытался взорвать ее

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В Барнауле мужчина поссорился с матерью, после чего избил ее и пригрозил взорвать. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Уточняется, что 54-летний мужчина приобрел учебную ручную гранату с ввинченным взрывателем, которую хранил в своей квартире. В сентябре прошлого года он, будучи пьяным, вступил в словесную перепалку с матерью, затем переросшую в драку.

После избиения жертва позвонила родственникам, которые вызвали полицию. Когда на место происшествия приехали правоохранители, барнаулец достал гранату, выбежал на улицу за матерью и схватил ее за шею. Затем он выдернул чеку и бросил взрывное устройство на землю.

Граната сработала, однако женщину удалось спасти благодаря помощи врачей. Мужчину задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, а также покушении на жизнь человека.

Ранее жительница подмосковного Орехово-Зуева в нетрезвом виде убила знакомого. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом. Затем она взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья.

В результате последний умер. Очевидец вызвал на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников полиции.