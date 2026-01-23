Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 10:17

Происшествия

Барнаулец избил мать и попытался взорвать ее

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В Барнауле мужчина поссорился с матерью, после чего избил ее и пригрозил взорвать. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Уточняется, что 54-летний мужчина приобрел учебную ручную гранату с ввинченным взрывателем, которую хранил в своей квартире. В сентябре прошлого года он, будучи пьяным, вступил в словесную перепалку с матерью, затем переросшую в драку.

После избиения жертва позвонила родственникам, которые вызвали полицию. Когда на место происшествия приехали правоохранители, барнаулец достал гранату, выбежал на улицу за матерью и схватил ее за шею. Затем он выдернул чеку и бросил взрывное устройство на землю.

Граната сработала, однако женщину удалось спасти благодаря помощи врачей. Мужчину задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, а также покушении на жизнь человека.

Ранее жительница подмосковного Орехово-Зуева в нетрезвом виде убила знакомого. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом. Затем она взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья.

В результате последний умер. Очевидец вызвал на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников полиции.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика