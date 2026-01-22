Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:58

Происшествия

Суд арестовал мужчину, избившего подростка в горнолыжном комплексе Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Мужчина, избивший 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе на Уктусе в Екатеринбурге, заключен под стражу до 17 марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в телеграм-канале.

"Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия. Яков Шушарин заключен под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.

По версии органов предварительного расследования, Шушарин 17 января сам катался на лыжах и учил кататься на лыжах своего ребенка. У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался с горы.

Изначально СМИ сообщали, что подросток скатился с горы и сбил женщину. После этого находившийся рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу.

Ребенок был доставлен в детскую городскую больницу и госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом и сотрясение.

Уточнялось, что прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика