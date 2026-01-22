22 января, 15:58Происшествия
Суд арестовал мужчину, избившего подростка в горнолыжном комплексе Екатеринбурга
Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"
Мужчина, избивший 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе на Уктусе в Екатеринбурге, заключен под стражу до 17 марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в телеграм-канале.
"Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия. Яков Шушарин заключен под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.
По версии органов предварительного расследования, Шушарин 17 января сам катался на лыжах и учил кататься на лыжах своего ребенка. У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался с горы.
Изначально СМИ сообщали, что подросток скатился с горы и сбил женщину. После этого находившийся рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу.
Ребенок был доставлен в детскую городскую больницу и госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом и сотрясение.
Уточнялось, что прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.