15 января, 17:45

Происшествия

Суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков, избивших мужчину

Фото: телеграм-канал "Жители Шилово (Воронеж)"

Суд в Воронеже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подросткам, которые избили мужчину в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром 8 января в одном из домов, расположенных на улице Ключникова. По версии следствия, подростки напали на 30-летнего мужчину, избили и похитили его имущество.

Помимо этого, на распространившихся в Сети кадрах видно, что школьники выставили потерпевшего на улицу в полуголом виде. Также 16-летний молодой человек угнал машину мужчины. При этом он не преследовал цели хищения транспорта.

В результате случившегося пострадавшему понадобилась медпомощь. По факту произошедшего 16-летнему подростку было предъявлено обвинение в разбое и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, а его 17-летнему подельнику – в разбое.

Следствие требовало арестовать подростков, однако суд решил избрать несовершеннолетним меру пресечения в виде домашнего ареста.

На данный момент следователи проверяют, причастны ли школьники к совершению иных преступлений. Также выясняется причастность иных лиц к совершению противоправных действий в отношении потерпевшего.

Кроме того, сотрудники проводят следственные и процессуальные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося, а также собрать и закрепить доказательственную базу.

"Окончательная правовая оценка действиям обвиняемых будет дана по результатам расследования", – сказано в сообщении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования дела.

Ранее жительница Орехово-Зуева избила мужчину стулом и зарезала его. По версии СК, в квартире во время употребления алкогольных напитков между женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой жительница Подмосковья несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом.

Затем женщина взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья. В результате последний умер. Спустя время злоумышленница была задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве.

"Московский патруль": мужчины ворвались в частный дом и избили женщину в Подмосковье

судыпроисшествиярегионы

