Новости

Новости

13 марта, 13:06

Культура

Безруков впервые встретился с труппой МХАТ имени Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Сергей Безруков, который был назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, провел первую встречу с труппой, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Знакомство худрука с артистами прошло в пространстве зрительского арт-кафе. Присутствовавшие на встрече указали, что беседа была "теплой и дружественной", в атмосфере взаимного доверия и позитивным ожиданием дальнейшей работы.

Безруков отметил, что не стоит ожидать "молниеносного строительства чего-то нового". Он также подчеркнул свою связь с традициями МХАТ и обозначил, что планирует изучить репертуар и познакомиться ближе с творческим составом труппы.

Однако артист отметил, что это "не так просто", поскольку из-за ремонта сцен театр не работает на своей площадке уже 3 года. В связи с этим Московский губернский театр (МГТ) представит свою сцену для показов спектаклей закрытого на ремонт МХАТ, объявил Безруков.

"В Московском губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти "окна" в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТ на нашей сцене в Губернском", – пояснил он.

Помимо этого, в июне в МГТ состоится VIII Фестиваль "Фабрика Станиславского". С 2025 года он реализуется в формате образовательной программы для студентов театральных вузов и молодых артистов. В его рамках для 30 молодых актеров МХАТ будет организован интенсив, с ними будут работать "замечательные педагоги", заключил артист.

О назначении Безрукова худруком театра сообщила 6 марта министр культуры России Ольга Любимова. Кроме того, народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он также продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова, однако это вызвало критику. Спустя время он решил сложить с себя полномочия.

