Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!" – написала министр на своей странице в MAX.

Любимова напомнила, что Богомолов является режиссером театра и кино, а также драматургом, поэтом и театральным деятелем. За свой вклад в развитие сценического искусства он был удостоен почетного звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Кроме того, Богомолов с 2019 года является худруком Театра на Малой Бронной, а с 2024 года – художественным руководителем Театра-Сцены "Мельников". Также он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет. По данным СМИ, он умер от онкологического заболевания.

В разные периоды жизни актер играл в постановках нескольких театрах. Помимо этого, он снялся в более чем 60 фильмах. С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении. С 2011-го Золотовицкий занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.