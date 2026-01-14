ТАСС: причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого стала онкология

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ректор Школы-студии МХАТ, советский и российский актер Игорь Золотовицкий ушел из жизни из-за онкологического заболевания, сообщил ТАСС источник из окружения актера.

Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни.

Родился актер 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1978-м он начал работать слесарем на 84-м авиаремонтном заводе, так как не смог поступить в московский театральный вуз. Однако через год он был зачислен в школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького.

Завершил свое обучение в Школе-студии МХАТ Золотовицкий в 1983 году. Спустя четыре года он оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов. Тогда он принимал участие в постановках "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многих других.

В 1988–1990 годах Золотовицкий играл в театре-студии "Человек", а в 1990–1991 годах – в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.