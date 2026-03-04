Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 марта, 15:43

Общество

Подмосковные врачи спасли женщину, проглотившую 4 швейные иглы

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Красногорской больницы спасли 59-летнюю пациентку, которая проглотила 4 швейные иглы, сообщает телеканал "360".

Женщина поступила в больницу с болями в животе. Врачи при обследовании обнаружили ее в брюшной полости четыре швейные иглы. Пациентка рассказала, что проглотила посторонние предметы около месяца назад. За это время они успели частично обрасти тканями.

По словам заведующего первым хирургическим отделением Николая Мурашова, сначала хирурги планировали провести лапароскопию – операцию через небольшие проколы. Однако из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти к лапаротомии – разрезу брюшной стенки.

В итоге все четыре иглы удалось извлечь. Уточнялось, что острые предметы проникли сквозь стенки желудка, а один из них достиг поджелудочной железы. Тем не менее орган удалось сохранить.

Восстановление после операции прошло без осложнений, женщина уже выписана.

Мурашов предупредил, что проглоченные иглы крайне опасны. Они могут проколоть внутренние органы, вызвать инфекцию, абсцессы и даже сепсис. Кроме того, они способны мигрировать в теле, провоцируя новые повреждения и воспаления. Организм часто пытается изолировать инородное тело, образуя спайки.

При проглатывании иглы хирург рекомендует немедленно обратиться к врачу – любые самостоятельные действия могут усугубить ситуацию. Оценить риски и принять правильное решение способен только специалист.

Ранее хирурги в Москве заново собрали пациентке бедренную кость. Выяснилось, что 66-летняя женщина торопилась на работу, упала и получила перелом. Травма была зафиксирована в том месте, где в 2018 году женщине установили эндопротез.

