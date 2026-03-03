Форма поиска по сайту

03 марта, 11:09

Общество

Московские хирурги заново собрали женщине бедренную кость за два часа

Фото: MAX/Московская медицина

Московские хирурги городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева заново собрали пациентке бедренную кость. Операция заняла два часа, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, 66-летняя жительница Москвы торопилась на работу, однако упала и получила перелом бедренной кости. Травма была зафиксирована в том месте, где в 2018 году женщине установили эндопротез.

Во время операции хирурги удалили нестабильные фрагменты, собрали костные отломки с помощью серкляжной системы и установили новый эндопротез. Спустя шесть дней женщину выписали домой на реабилитацию.

"Раньше такие переломы могли навсегда приковать человека к постели. Сегодня мы проводим ревизионное эндопротезирование даже в самых непростых ситуациях. Ключ к успеху – опыт междисциплинарной команды врачей и наличие современного высокотехнологичного оборудования", – отметил завотделением травматологии и ортопедии больницы Ваагн Папоян.

Ранее врачи Солнечногорской больницы спасли 32-летнего мужчину с химическим ожогом стоп. Пациент поступил в больницу спустя сутки после инцидента на работе: он случайно наступил в концентрированный раствор для обработки полов и провел в мокрой обуви целый день. Он вызвал скорую помощь, когда перестал чувствовать ноги и ходить.

"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

