Врачи в Подмосковье спасли от ампутации мальчика с обмороженными ногами

Фото: mosreg.ru

Врачи Балашихинской больницы спасли от ампутации 12-летнего мальчика с обмороженными ногами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Обморожение нижних конечностей ребенок получил во время прогулки с друзьями по лесопарку. Он потерял обувь и пошел домой в носках. По дороге мальчик отогревал ноги в верхней одежде друзей, однако это не помогло.

Заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев рассказал, что для восстановления микроциркуляции крови в ногах мальчику была назначена комплексная терапия. Он получал препараты, которые питают нижние конечности и расширяют поврежденные сосуды. После прохождения лечения ребенок отправился домой.

Ранее подмосковные врачи спасли 10-летнему мальчику ногу, которая попала в жернова снегоуборочной машины. Он был доставлен в медучреждение со множественными рвано-ушибленными ранами левой стопы и голени, а также открытым переломом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением. Медики обработали раны и провели процедуру по сопоставлению костных отломков после перелома.

