Роберт Кеннеди – младший искупался в ледяной воде после признания о наркотиках

Фото: Getty Images/Michael M. Santiago

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший, недавно признавшийся в борьбе с наркозависимостью, выложил на своей странице в соцсети Х видео с погружением в ледяную воду. Об этом сообщает "Газета.ру".

Политик уточнил, что соответствующий эксперимент провел с музыкантом Кидом Роком. Таким образом они хотели привлечь внимание американцев к важности активного образа жизни и правильного питания.

На кадрах 72-летний министр выполняет отжимания в сауне, а затем в джинсах и с обнаженным торсом погружается в ледяную воду. Причем в конце экран покрывается инеем, что указывает на низкую температуру в ванне.

О своей зависимости Кеннеди-младший рассказал, выступая на одном из подкастов. В частности, глава Минздрава США вспомнил, как во время пандемии коронавируса он собирал тайные группы поддержки для людей с алкогольной и наркотической зависимостями, игнорируя при этом карантинные меры.

Политик признался, что нюхал кокаин с сидений унитазов. При этом он подчеркнул, что именно дисциплина помогла ему избежать рецидива.