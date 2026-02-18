Пострадавшие при падении лифта на Пхукете россияне вернулись в ту же гостиницу

Фото: телеграм-канал Mash

Четверо россиян, пострадавших при падении лифта в отеле на Пхукете, после выписки из больницы вернулись в ту же гостиницу, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

Инцидент с лифтом произошел в отеле, расположенном недалеко от пляжа Ката, 16 февраля. Травмы получили 6 российских туристов, включая 8-летнего ребенка и 16-летнего подростка.

Двое пострадавших россиян в настоящее время находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, заявили, что обращений россиян в связи с происшествием не поступало.