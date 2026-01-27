В Нижегородской области лифт с пассажиром рухнул с восьмого этажа

Фото: телеграм-канал "ЧП Нижний Новгород"

Лифт с пассажиром рухнул с восьмого этажа в одном из жилых домов в городе Арзамасе в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В результате случившегося пострадал мужчина. Несмотря на это, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента. Планируется изъять и изучить техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в здании.

Ранее лифт, в котором находилась женщина с детьми и мужчина, упал с 13-го этажа в жилом доме в Махачкале. В результате женщине понадобилась медпомощь. Жизни и здоровью других пассажиров ничего не угрожало.

Администрация города сообщила, что дом не был принят на баланс городскими службами. Кроме того, он внесен в реестр "Акцент-Стройконтроль" за нарушение градостроительного законодательства, ФАУ "РосКапСтрой" не обследован и не рассмотрен правительственной комиссией.

