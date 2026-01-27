Совфед рассмотрит прекращение полномочий сенатора Вайнберга

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Совет Федерации планирует в среду, 28 января, обсудить на заседании вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, сенатор подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Вайнберг является членом комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, а также представителем от законодательного органа госвласти Нижегородской области. Срок его полномочий истечет в сентябре этого года.

Известно, что Вайнберг в 90-х был гитаристом "Любэ", а затем основал свою группу "Наше дело". В политику он пришел в нулевых, а сенатором стал в 2011-м.

Ранее Госдума приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата ЛДПР Юрия Напсо. Причиной стало неисполнение им обязанностей, в том числе отказ от участия в заседаниях в течение более 30 дней.

До этого глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский обращал внимание, что Напсо не участвовал в заседаниях на протяжении двух лет, причем более 200 дней были пропущены им без уважительных причин. По мнению Пинского, это свидетельствует о недобросовестности чиновника.

