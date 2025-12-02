Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 16:32

Политика

Госдума лишила мандата депутата Вороновского

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли решение о досрочном прекращении полномочий чиновника Анатолия Вороновского, представляющего партию "Единая Россия". Документ размещен в электронной базе ГД.

Постановление было реализовано на основании соответствующего письменного заявления самого парламентария.

В конце октября в нижнюю палату парламента было направлено ходатайство о лишении неприкосновенности Вороновского из-за подозрений в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

После этого председатель ГД Вячеслав Володин, действуя в соответствии с регламентом, передал документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов.

Спустя время сам Вороновский заявил, что узнал об обращении из информации на сайте парламента. Чиновник не признал своей вины и предположил, что его хотят допросить в рамках одного из уголовных дел, расследуемых на Кубани.

В середине ноября Госдума на закрытой части пленарного заседания сняла неприкосновенность с депутата. На этом же заседании Вороновский сообщил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Вороновский был избран в Госдуму по федеральному избирательному округу от Краснодарского края и является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика