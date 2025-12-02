Госдума лишила мандата депутата Вороновского

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли решение о досрочном прекращении полномочий чиновника Анатолия Вороновского, представляющего партию "Единая Россия". Документ размещен в электронной базе ГД.

Постановление было реализовано на основании соответствующего письменного заявления самого парламентария.

В конце октября в нижнюю палату парламента было направлено ходатайство о лишении неприкосновенности Вороновского из-за подозрений в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

После этого председатель ГД Вячеслав Володин, действуя в соответствии с регламентом, передал документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов.

Спустя время сам Вороновский заявил, что узнал об обращении из информации на сайте парламента. Чиновник не признал своей вины и предположил, что его хотят допросить в рамках одного из уголовных дел, расследуемых на Кубани.

В середине ноября Госдума на закрытой части пленарного заседания сняла неприкосновенность с депутата. На этом же заседании Вороновский сообщил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Вороновский был избран в Госдуму по федеральному избирательному округу от Краснодарского края и является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.