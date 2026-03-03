The Thaiger: рабочий в Таиланде нашел скелет на плантации после сна о голодной женщине

Фото: 123RF.com/a3701027

Рабочий в Таиланде обнаружил человеческий скелет на кокосовой плантации после необычного сна, в котором к нему явилась голодная женщина, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел 25 февраля в провинции Чонбури. Мужчина поливал кокосовые пальмы и заметил кости. Прибывшие полицейские нашли череп и фрагменты скелета, разбросанные на территории около 50 квадратных метров. Также была найдена сумка с женской одеждой, но ее связь с останками пока не установлена.

Рабочий рассказал, что накануне ему приснилась женщина в белом, назвавшая свой возраст (26 лет) и попросившая риса. Всю оставшуюся часть сна он пытался найти для нее еду. Мужчина уверен, что призрак привел его к останкам.

Эксперты пока не установили личность погибшей. Предположительно, кости пролежали в поле около двух-трех месяцев.

Ранее на камерах видеонаблюдения, установленных рядом с Честерским замком в Британии, заметили призрака. На выложенном в Сеть кадре видно, как белая фигура в темной одежде с капюшоном проходит через центральные ворота замка. В тот момент камеры с датчиком зафиксировали "необычное движение".