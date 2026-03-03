Дочь Умара Джабраилова заявила, что отца могли убить из-за связи с Эпштейном

Дочь бизнесмена и мецената Умара Джабраилова, который совершил суицид, не поверила в официальную версию смерти отца. Подробности – в материале Москвы 24.
"Выглядел удручающе"
Фото: ТАСС/Елена Никитченко; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alvinasupernova
67-летний меценат, предприниматель и экс-сенатор Совета Федерации Умар Джабраилов совершил суицид 2 марта. Его нашли в апартаментах в одном из ЖК на Тверской улице. Правоохранители заявили, что не рассматривают криминальную версию.
Однако младшая из двоих дочерей бизнесмена Альвина, проживающая в Монако, усомнилась в официальной версии смерти отца. Она предположила в своих соцсетях, что предпринимателя могли "убрать" из-за файлов Эпштейна. Она также выразила опасения, что "могут добраться и до нее".
При этом сам Джабраилов подтвердил телеграм-каналу Baza, что действительно общался с Гислейн.
"Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Вот и все. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы", – отметил Умар.
Относительно самого Эпштейна Джабраилов подчеркнул: он был знаком с финансистом, но не общался и теплых отношений не поддерживал.
Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с РИА Новости тоже назвала версию с самоубийством "подозрительной". Звезда рассказала, что Джабраилов по-настоящему любил жизнь и был сильной личностью, поэтому она больше склонна верить в теорию о возможном убийстве.
При этом продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию Woman.ru о последней встрече с Джабраиловым: это был обычный обмен любезностями, но супруг Валерии отметил, что у него сложилось ощущение, якобы собеседник "в принципе разочарован в нынешней ситуации, в жизни".
"Я помню только моменты, когда он был супервлиятельным парнем, обладал невероятными возможностями, это было в 1990-е. И в какой-то момент докатился до такого странного состояния. В последнее время выглядел удручающе", – отметил Пригожин.
Экс-главред Vogue Russia Ксения Соловьева рассказала в соцсетях, что познакомилась с предпринимателем в 2004-м, а в следующий раз увиделась в 2021-м: тогда они договаривались об интервью, но в итоге его не случилось, потому что Умар "говорил очень тихо, хаотично и нечленораздельно", а также заявил, что за раз долгий разговор осилить не сможет.
"Всегда очень грустно наблюдать историю – даже правильно не могу подобрать слово – деградации, падения? Думаю, точнее всего будет сказать – болезни", – отметила журналист.
К слову, в 2020-м бизнесмена уже госпитализировали после попытки самоубийства, тогда его удалось спасти. В 2023-м в интервью Ксении Собчак Джабраилов признался, что это произошло на фоне употребления запрещенных веществ.
При этом, по данным телеграм-канала Mash, бизнесмен не употреблял алкоголь и запрещенные вещества минимум две недели перед смертью.
"В настоящем его ничего не устраивало"
Одной из причин суицида могли стать финансовые проблемы. По данным СМИ, в последнее время они встали особенно остро: в начале января 2025-го бизнесмен продал дом на Рублевке за 1,2 миллиарда рублей.
Бывший адвокат Джабраилова Александр Карабанов в беседе со "Стархитом" подтвердил, что бизнесмен действительно "распродал все, что было из активов", чтобы вложиться в ряд проектов.
При этом юрист сообщил, что его клиент не оставил завещания, поэтому имущество перейдет двум его дочерям, Данате и Альвине, которые живут в Монако.
"Вообще в кавказских диаспорах вопрос наследования решается достаточно просто – согласно традициям. И, как правило, каких-то финансовых споров по этому поводу не возникает. Точный круг наследников мне неизвестен. Но две дочери есть точно. Относительно активов – да, наверняка что-то было. Но он в последнее время вел достаточно скрытый образ жизни. Так что об этом будут знать только близкие родственники", – заявил адвокат.
Кроме того, по данным телеграм-канала Mash, предположительно, Джабраилов мог оставить 1,5 миллиарда долгов. Формально он вышел из некоего бизнеса в феврале 2020-го, продав свою долю Владимиру Шупову. При этом законность сделки оказалась под вопросом: через 4 года Шупов заявил, что не является владельцем активов.
К середине 2025-го бизнес Джабраилова задолжал больше 190 миллионов рублей по налогам, страховым взносам и пеням, а проверка 20 связанных с меценатом компаний выявила отсутствие бухгалтерской отчетности: по большинству юрлиц данные в последний раз предоставлялись в 2016 году, уточнил телеграм-канал.
