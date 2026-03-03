Форма поиска по сайту

03 марта, 17:01

Шоу-бизнес

Певец Дмитриенко заявил о намерении стать самым молодым артистом, собравшим "Лужники"

Фото: Legion-Media.com/PEOPLETALK

Певец Ваня Дмитриенко заявил о намерении побить рекорд коллеги Егора Крида как самого молодого артиста, который собрал полный стадион "Лужники".

"Если я соберу "Лужники", то нужно собрать солд-аут, чтобы побить рекорд. Я иду сейчас своей дорогой, мне это интересно, потому что это амбиции, это то, что хочется покорять", – цитирует его ТАСС.

Идея выступления на крупнейшем стадионе России объясняется не желанием что-либо доказать, а продиктована личными амбициями и стремлением к развитию, указал артист. Он отметил, что задумался о выступлении в "Лужниках" после двух концертов во дворце "Мегаспорт" в Москве, где отмечался огромный ажиотаж.

Он добавил, что ему советовали сначала провести концерты на других объектах, включая "ВТБ Арену". Но Дмитриенко заметил, что два "Мегаспорта" вмещают больше людей, чем одна "ВТБ Арена".

Крид в 2025 году стал самым молодым артистом из России, который собрал на стадионе "Лужники" 86 тысяч зрителей. Исполнителю тогда был 31 год, а Дмитриенко в настоящее время 19 лет.

Ранее эксперты рассказывали, что певцы Александр Панайотов, Татьяна Буланова и Дмитриенко являются потенциальными претендентами на участие в музыкальном международном конкурсе "Интервидение-2026" от России.

В частности, специалисты отмечали "определенную искренность" у Дмитриенко. Вместе с тем для потенциального участника важны широкий музыкальный репертуар, популярность и безупречная репутация.

Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году

