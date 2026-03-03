SC: стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля

Фото: U.S. Navy via AP

Военная стратегия Ирана выявила слабые места в операции США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture (SC).

По его словам, именно нефть станет решающим фактором, определяющим, как долго США и Израиль смогут продолжать операцию. Иран оперативно заблокировал Ормузский пролив, а американский флот не предпринял никаких действий.

"Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие недели", – отметил представитель СМИ.

Британский журналист считает, что блокада Ормузского пролива – лишь один из просчетов США и Израиля. Более серьезной ошибкой, по его мнению, может стать втягивание в конфликт других стран Персидского залива. Это не только разрушительно ударит по их экономикам, но и вызовет резкий скачок цен на нефть на мировом рынке.

Джей добавил, что подобная стратегия обернется серьезным просчетом. Это лишь ускорит ход событий в пользу Ирана и заставит США с Израилем сдаться, ведь Тегеран ударит по самому уязвимому месту всей операции.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ республика атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По актуальным данным, число жертв среди мирного иранского населения составляет около 787 человек. Среди них – верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.