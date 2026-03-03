Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 20:12

Шоу-бизнес

Мама Зендеи ответила на слухи о свадьбе дочери с Томом Холландом

Фото: ТАСС/Zuma

Мать американской актрисы и певицы Зендеи Клэр Стормер прокомментировала заявление стилиста Лоу Роуча, заявившего о состоявшейся свадьбе ее дочери и британского артиста Тома Холланда.

Женщина 2 марта разместила в своем блоге видеозапись интервью Роуча с Entertainment Tonight, которое прошло на красной дорожке церемонии вручения премии 2026 Actor Awards 1-го числа.

Во время общения с прессой стилист сказал, что свадебная церемония уже состоялась, и добавил, что говорит серьезно.

"Смех..." – подписала Стормер ролик, добавив соответствующий смайлик.

Первые предположения о помолвке Зендеи и Холланда появились 5 января 2025 года на церемонии вручения премии "Золотой глобус", когда актриса была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Онлайн-таблоид TMZ подтвердил эту информацию на следующий день. В свою очередь, инсайдер другого журнала добавил, что британский артист давно хотел сделать предложение возлюбленной. Более того, в качестве друга жениха он планировал пригласить своего коллегу Роберта Паттинсона.

Позднее журналисты уточнили, что помолвка Зендеи и Холланда прошла в числах между католическим Рождеством и Новым годом дома у актрисы. При этом несколько недель назад она намекнула, что могла выйти замуж за возлюбленного. Очевидцы заметили на безымянном пальце артистки новое золотое кольцо.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика