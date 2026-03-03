Мама Зендеи ответила на слухи о свадьбе дочери с Томом Холландом

Фото: ТАСС/Zuma

Мать американской актрисы и певицы Зендеи Клэр Стормер прокомментировала заявление стилиста Лоу Роуча, заявившего о состоявшейся свадьбе ее дочери и британского артиста Тома Холланда.

Женщина 2 марта разместила в своем блоге видеозапись интервью Роуча с Entertainment Tonight, которое прошло на красной дорожке церемонии вручения премии 2026 Actor Awards 1-го числа.

Во время общения с прессой стилист сказал, что свадебная церемония уже состоялась, и добавил, что говорит серьезно.

"Смех..." – подписала Стормер ролик, добавив соответствующий смайлик.

Первые предположения о помолвке Зендеи и Холланда появились 5 января 2025 года на церемонии вручения премии "Золотой глобус", когда актриса была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Онлайн-таблоид TMZ подтвердил эту информацию на следующий день. В свою очередь, инсайдер другого журнала добавил, что британский артист давно хотел сделать предложение возлюбленной. Более того, в качестве друга жениха он планировал пригласить своего коллегу Роберта Паттинсона.

Позднее журналисты уточнили, что помолвка Зендеи и Холланда прошла в числах между католическим Рождеством и Новым годом дома у актрисы. При этом несколько недель назад она намекнула, что могла выйти замуж за возлюбленного. Очевидцы заметили на безымянном пальце артистки новое золотое кольцо.