Свыше 3,5 тысячи инициатив жителей столицы поддержал проект "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

С момента запуска в марте 2020 года проект "Молодежь Москвы" провел более 7 тысяч мероприятий и помог реализовать более 3,5 тысячи инициатив жителей столицы, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что проект помогает молодым москвичам находить единомышленников, участвовать в городских конкурсах и фестивалях, бесплатно пользоваться творческими площадками и проходить оплачиваемые стажировки. Сергунина отметила, что развитие проекта во многом определяется самими участниками.

По предложению участницы Марии Барыльник на портале "Молодежи Москвы" появился раздел с предложениями работы для начинающих специалистов. В свою очередь, участник Сергей Траскин выступил с идеей проводить студенческие квизы на городском уровне. Это предложение также получило поддержку и было реализовано в формате серии интеллектуальных игр для студентов.

Кроме того, по инициативе молодых художников в столице уже несколько лет проходит конкурс граффити "Стены", победители которого получают возможность украшать городские объекты.

Как отметила представитель проекта София Попухова, "Молодежь Москвы" дает возможность не только посещать мероприятия, но и влиять на их содержание, получая опыт в организации событий и новые профессиональные контакты.

Проект "Молодежь Москвы" предлагает восемь направлений для личностного и профессионального развития. Среди них – "Карьера", "Спорт", "Город героев", "Дружба", "Креатив", "Развитие", "События" и "Команда".

В рамках "Города героев" молодые москвичи посещают места боевой славы, участвуют в патриотических акциях и общаются с ветеранами и действующими военнослужащими. Встречи проводятся, например, в вузах и колледжах в рамках клуба "Город героев Москва".

Направление "Креатив" дает возможности для развития в искусстве. В городе открыто три мультиформатных пространства с бесплатными студиями звукозаписи, 3D-печати, дизайн-мастерскими и залами для танцев.

Летом 2025 года и зимой 2026-го в кинопарке "Москино" прошли смены творческого лагеря, в которых участвовали 800 ребят, изучавших вокал, аранжировку и основы хореографии.

Развивать профессиональные навыки помогает академия "Молодежь Москвы". В ней доступны бесплатные курсы по современным компетенциям – от кинопроизводства до программирования. Сейчас открыт набор на программы по управлению проектами, написанию сценариев и другие.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Молодежь Москвы" поздравят женщин с наступающим 8 Марта более чем на 60 площадках столицы.

На Тверской площади уже установили арт-объект в виде тюльпана. Он стал одной из главных фотозон для москвичей и туристов. До 8 марта участники "Молодежи Москвы" смогут посетить десятки организаций, чтобы поздравить женщин с праздником и поблагодарить их за труд.

Отдельные поздравления прозвучат в адрес женщин-ветеранов, сотрудниц турполиции и специалистов, которые ежедневно заботятся о безопасности и здоровье граждан. Кроме того, активисты поздравят партнеров проекта – сотрудниц ПАО "Аптечная сеть 36,6" и женскую команду столичного филиала Сбера.