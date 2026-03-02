Участники проекта "Молодежь Москвы" поздравят жительниц столицы с 8 Марта

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В преддверии 8 Марта в Москве пройдет традиционная акция "Вам, любимые". Более чем на 60 площадках участники проекта "Молодежь Москвы" поздравят женщин с наступающим праздником, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Москве женщины успешно реализуют себя в различных сферах – от образования и здравоохранения до высоких технологий и градостроительства. Благодаря их профессионализму и ответственности российская столица сохраняет статус современного мегаполиса, заявила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В понедельник, 2 марта, на Тверской площади установят арт-объект в виде тюльпана. Он станет одной из главных фотозон для москвичей и туристов.

Затем, с 3 по 8 марта, участники "Молодежи Москвы" посетят десятки организаций, чтобы поздравить женщин с праздником и поблагодарить их за труд. Пожелания услышат педагоги, врачи, сотрудницы МФЦ, диспетчеры скорой помощи и другие.

Отдельные поздравления прозвучат в адрес женщин-ветеранов, сотрудниц турполиции и специалистов, которые ежедневно заботятся о безопасности и здоровье граждан. Кроме того, активисты поздравят партнеров проекта – сотрудниц ПАО "Аптечная сеть 36,6" и женскую команду столичного филиала Сбера.

В свою очередь, Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведет акцию "В благодарность за службу!". Добровольцы поздравят операторов системы 112 и женщин-полицейских, которые будут нести службу 8 Марта.

Кроме того, в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева группа волонтеров-альпинистов спустится с крыши здания, чтобы на рабочих местах поздравить врачей и медицинский персонал.

К поздравлениям присоединятся и победители конкурса "Московские мастера". Они поздравят своих коллег – диспетчеров скорой помощи и сотрудниц органов ЗАГС в Шипиловском дворце бракосочетания.

Для юных москвичей 5 марта в 15:00 в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" пройдет открытая встреча "Она – герой". Гостьей станет удостоенная звания Героя России за участие в СВО Людмила Болила. Регистрация на мероприятие доступна на портале "Молодежь Москвы".

В Международный женский день поздравлять москвичек и дарить им цветы будут на Тверской площади и старом Арбате. Акция продлится с 10:00 до 13:00. Кроме того, 8 марта активисты "Молодежи Москвы" вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин-водителей.

Также цветы будут дарить на 36 площадках, в том числе станциях метро "Электрозаводская", "Семеновская", "Киевская" и "ВДНХ".

Между тем Музей Победы на Поклонной горе 8 марта сделает вход для посетительниц бесплатным. Для гостей подготовили тематические экскурсии, мастер-классы, викторину, концерты и кинопоказ. На часть мероприятий потребуется предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.