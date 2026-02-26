Психолог Шаповалова объяснила тренд на прагматичные подарки к 8 Марта

Россиянки захотели в качестве подарка на 8 Марта закрытый кредит или оплаченную "коммуналку", сообщили СМИ. С чем это связано и в каких ситуациях такие жесты неуместны, разбиралась Москва 24.

Практичный подход

Почти половина россиянок (49%) заявили, что не хотели бы получить в подарок на 8 Марта сувениры. Помимо этого, 20% девушек расстроятся из-за презента в виде предмета быта, а 17% не оценят курсы по домоводству, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

При этом большинство опрошенных (46%) хотели бы получить в подарок деньги. Также россиянки были бы рады ювелирным украшениям (38%), а 36% вносят в виш-лист новый смартфон или ноутбук. При этом ранее каждая пятая россиянка также заявляла (19%), что хочет, чтобы в качестве презента на Международный женский день ей помогли оплатить "коммуналку" или закрыть кредит.

"Интересно, что классический набор "цветы и конфеты", который выбирают 70% мужчин, теряет актуальность: лишь 30% женщин назвали его желанным, а 20% и вовсе останутся недовольны таким стандартным подходом", – добавили аналитики.

Однако, ранее другой опрос, наоборот, показал, что самым универсальным подарком к 8 Марта стала парфюмерия и косметика: такой вариант выбрали 27% опрошенных. При этом сладости оказались на втором месте, их в качестве презента предпочли 23% респонденток.

В свою очередь, по мнению специалистов, важно заранее проговорить свои ожидания перед праздником – например, через фразу "мне будет очень приятно, если ты подаришь..." или создать виш-лист. Это поможет не превращать презент на 8 Марта в повод для ссор.

Уместен ли презент

Желание россиянок получить на 8 Марта оплату коммунальных услуг или погашение кредита можно объяснить в том числе экономическими факторами, рассказала Москве 24 психолог Полина Шаповалова.

Она отметила, что многие женщины погружены в бытовые проблемы, поэтому на первый план выходят вопросы финансовой стабильности. В такой ситуации закрытый кредит или оплаченная "коммуналка" становятся реальной помощью, которая ценнее любого букета, пояснила психолог.





Полина Шаповалова психолог Также такое пожелание может быть своего рода проверкой мужчины. Человек, который готов вникать в реальные проблемы и помогать их решать, скорее всего, имеет серьезные намерения. Это дает женщине возможность почувствовать сильное плечо, ощущение безопасности и уверенности, что на этого партнера действительно можно положиться в трудной ситуации.

Кроме того, желание такого подарка может говорить об изменении ценностей: все больше людей начинают ценить не столько внешние атрибуты и возможность покрасоваться, сколько реальную заботу и помощь.

"Современное общество уходит от формата, когда нужно подарить 101 розу, чтобы женщина сделала фото для соцсетей и показала всем, какая она нужная и красивая", – заключила психолог.

В то же время такие бытовые и практичные подарки могут оказаться по душе далеко не всем. В разговоре с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая отметила, что выбор презента полностью зависит от степени близости.

Если речь идет о деловой среде, то очень личные вещи будут крайне неуместны.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям В качестве подарков лучше выбирать что-то нейтральное и качественное: редкие книги или подарочные издания, подписки на электронные библиотеки, сертификаты в театры или музеи, хорошие гастрономические наборы – такие варианты всегда уместны в корпоративной среде.

При этом, когда речь идет о близких друзьях, лучше заранее узнать, что человеку нравится и что для него важно.

"Касательно личных отношений, будь то пара или супруги, – все зависит от конкретной ситуации. Понимая, что для обоих ценен такой практичный подарок, как оплата "коммуналки" или закрытие кредита, и это открыто обсуждается, то почему бы и нет. Но такая возможность существует только в крайне близких, доверительных отношениях", – отметила она.

Однако, когда влюбленные проходят этап формирования и романтики, подобное предложение может отпугнуть как мужчину, так и женщину – это слишком интимный и прагматичный жест для начала знакомства, предупредила эксперт.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям С сюрпризами тоже довольно тонкий момент. Важно понимать, что не многие их любят, некоторым гораздо важнее определенность, четкость и понятность, в то время как неожиданный подарок может вызвать неприятные эмоции. Понимая, что человек более консервативен, стоит проявить заботу иначе. Например, спросить: "Если я тебе сделаю сюрприз, как ты к этому отнесешься?" Такая превентивная мера поможет избежать недопонимания и разногласий.

Эксперт подчеркнула, что иногда на помощь приходит виш-лист, но только в том случае, если спросили о его наличии.

"Но если вы составляете такой список, в нем должны быть подарки в разных ценовых категориях. В противном случае можно поставить человека в неловкое положение и создать ощущение, что его обязывают к дорогостоящему презенту", – уточнила специалист.

Что касается презентов малознакомым, то универсальным вариантом станут цветы для хозяйки дома и что-то приятное к столу – гастрономический набор никогда не будет лишним и не залежится на полке. Если же в семье есть дети, лучше отдать предпочтение развивающим подаркам: настольным играм, книгам, наборам для творчества. Это не только порадует ребенка, но и позволит ему быть занятым, пока взрослые общаются, отметила Коломацкая.

"Важно обратить внимание и на ценовой диапазон подарка. Для презента коллегам вполне комфортным будет бюджет от 500 до 2 000 рублей, для друзей и близких – от 2 000 до 5 000. В случае с родными и в романтических отношениях нижнего и верхнего порогов не существует, потому что и недорогой подарок может оставить впечатление на всю жизнь", – пояснила эксперт.

Важно и правильно преподнести презент. Он не должен вручаться в обычном магазинном пакете: подарочный вариант или минимальная упаковка создают нужное настроение. И самое главное – сказать правильные слова, которые всегда остаются в сердце, поскольку сама вещь может забыться, а сказанное – нет, заключила Коломацкая.