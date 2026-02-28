Форма поиска по сайту

Новости

28 февраля, 14:16

Политика

Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана

Фото: ТАСС/AP

Израиль зафиксировал новый запуск иранских ракет в сторону территории еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Системы ПВО работают над перехватом угрозы", – указано в заявлении.

По данным агентства, сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля. Они были слышны и в окрестностях Тель-Авива. Вскоре после этого в небе над этим районов раздался взрыв.

Всего Израиль с начала нового витка конфронтации засек запуск по меньшей мере 125 ракет из Ирана, указал портал Walla. По его информации, 35 из запущенных снарядов достигли территории еврейского государства.

В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид рассказал, что жертв среди военных США в связи с начавшейся операцией против Исламской Республики нет.

Иран продолжит наносить ответные удары до полного поражения Соединенных Штатов и Израиля, указал командующий центральным штабом вооруженных сил республики Хатам аль-Анбия Али Абдоллахи.

"Как мы и заявляли, в ответ на агрессию США и сионистского режима в отношении Ирана, по всем оккупированным территориям и американским базам в регионе был нанесен сокрушительный ракетный удар, эта операция продолжится без остановки до полного поражения врага", – приводит гостелерадиокомпания Ирана его слова.

Кроме того, ракетному обстрелу подвергся аэропорт в городе Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана. Снаряды были перехвачены средствами ПВО, передает телеканал Al Mayadeen.

Израиль и США провели атаку на Иран 28 февраля. В Исламской Республике объявлено чрезвычайное положение. По данным СМИ, военные США и Израиля намерены вести "интенсивные атаки" против Ирана на протяжении нескольких дней.

Позднее Тегеран нанес ответный удар по Тель-Авиву. Кроме того, атакам подверглись американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

При этом представитель Генштаба ВС Ирана предупредил международное сообщество, что может ударить по их военным базам в случае оказания помощи Израилю.

политикапроисшествияза рубежом

