28 февраля, 11:43

Политика
Mehr: президент Ирана Пезешкиан не пострадал при атаке США и Израиля

Президент Ирана Пезешкиан не пострадал при атаке США и Израиля – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал при ударах США и Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник, близкий к администрации главы исполнительной власти.

Из-за атаки Минобразования Ирана объявило о закрытии ряда школ и переводе учащихся на дистанционный формат обучения, передает агентство Tasnim. По его данным, образовательные учреждения закрываются точечно по согласованию с властями и советом безопасности провинций.

В свою очередь, бригады Общества Красного полумесяца находятся в полной готовности по всей Исламской Республике для оказания медицинской помощи гражданам страны, пишет IRNA.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В связи с этим в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

Более того, Израиль, Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство. Российские авиакомпании уже проработали обходные маршруты полета в страны Персидского залива.

По словам американского президента Дональда Трампа, целью атаки в Иране стала защита народа США. Он считает, что угрозы со стороны республики должны быть устранены.

После этого Иран запустил ракеты в сторону Израиля. СМИ указывали, что над Тель-Авивом заметен поднимающийся столб дыма, в стране работают система ПВО.

политикапроисшествияза рубежом

