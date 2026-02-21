Axios: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана Хаменеи

Фото: ТАСС/Zuma

США рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. Об этом сообщает портал Axios.

По его информации, администрация Вашингтона "готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность "символического" обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы".

"В то же время (президенту США Дональду. – Прим. ред.) Трампу были предложены военные варианты, включающие прямое покушение на верховного лидера", – говорится в сообщении.

Как указали журналисты, окончательное решение по поводу действий США еще не принято.

Ранее СМИ сообщили, что армия США готовится к затяжной военной операции в Иране. Она может продлиться в течение нескольких недель. При этом Вашингтон ожидает и ответных действий со стороны Тегерана, что приведет к серии взаимных ударов.

Журналисты подчеркнули, что Штаты начали наращивать военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году. В последние дни Пентагон перебросил в регион дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

