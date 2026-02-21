График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 16:49

Лихачев заявил, что РФ обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта линии "Ферросплавная-1"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

РФ обсуждает с МАГАТЭ условия режима тишины для ремонта линии "Ферросплавная-1", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете "Страна Росатом".

Он напомнил, что 10 февраля украинские войска атаковали и вывели из строя линию "Ферросплавная" и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС. Также был поврежден тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара.

"Если подачу тепла мы восстановили быстро – в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно", – пожаловался Лихачев.

По его словам, ремонт должен занять несколько дней. Поэтому "Росатом" вместе с Росгвардией и МИД РФ обсуждает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины.

Ранее, 18 января, на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", обеспечивающей электроснабжение Запорожской АЭС уже проходили ремонтные работы. Ремонт шел под контролем МАГАТЭ в рамках очередного режима прекращения огня. В мероприятиях была задействована украинская бригада, а специалисты агентства находялись на месте и осуществляли мониторинг.

