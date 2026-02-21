Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в центре Москвы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре", – добавили в пресс-службе.

Возгорание в пятиэтажном жилом доме на Донской улице произошло вечером в субботу, 21 февраля. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.

Всего огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, а из здания эвакуировали 25 человек. Пострадавших в результате ЧП нет.

