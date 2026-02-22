22 февраля, 08:18Происшествия
Запорожская область осталась без электроэнергии после атаки ВСУ
Фото: depositphotos/chungking
Жители Запорожской области остались без электроэнергии в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом на своей странице в MAX написал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, атаки затронули весь регион. Особо важные социальные объекты работают от резервных источников питания. Началось восстановление электроснабжения.
"В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50% региона", – сказал губернатор.
Балицкий добавил, что восстановительные работы будут проходить в течение всего дня. Энергетики прилагают все усилия для ликвидации последствий атаки.
Ранее около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР. Большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. По этой причине в двух муниципалитетах частично отсутствовал свет.