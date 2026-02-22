Запорожская область осталась без электроэнергии после атаки ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Жители Запорожской области остались без электроэнергии в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом на своей странице в MAX написал глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, атаки затронули весь регион. Особо важные социальные объекты работают от резервных источников питания. Началось восстановление электроснабжения.

"В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50% региона", – сказал губернатор.

Балицкий добавил, что восстановительные работы будут проходить в течение всего дня. Энергетики прилагают все усилия для ликвидации последствий атаки.

Ранее около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР. Большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. По этой причине в двух муниципалитетах частично отсутствовал свет.

