22 февраля, 11:26

Наука

Пятна полностью исчезли на Солнце впервые за четыре года

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце пропали все пятна. Последний раз такое происходило 11 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Ни одного – даже самого небольшого – пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей", – говорится в сообщении.

По словам ученых, пятна представляют из себя неотъемлемую часть поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля.

Эксперты отметили, что полное исчезновение пятен случается только при крайне низкой активности Солнца. Самым известным периодом пропажи пятен является минимум Маундера, который происходил с 1645 по 1715 год.

При этом в нынешней ситуации депрессия активности на Солнце не может долго продолжаться, указали ученые.

Солнечная активность, продемонстрировавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, неожиданно пошла на спад, достигнув нулевой отметки. Это выглядит особенно контрастно на фоне событий двухнедельной давности, когда звезда устанавливала рекорды нынешнего столетия.

В ИКИ РАН подчеркнули, что в начале этого года Солнце побило сразу два рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по количеству мощных вспышек.

Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

