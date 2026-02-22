Движение ограничат на участке улицы Поляны с 24 февраля до 31 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта ограничат на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово с 24 февраля до 31 октября. Это связано со строительством инженерных сетей, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило ведомство, с 01:30 до 05:30 с 24 по 26 февраля в районе дома 75, строения 2 будет закрыта для движения одна полоса с обустройством временного уширения.

При этом с 3 марта до 31 октября на том же участке будет круглосуточно перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.

Ранее движение транспорта ограничили на участке Водопроводного переулка в центре столицы из-за проведения строительных работ. Они продлятся до 31 декабря 2026 года. Для проезда недоступна одна полоса на участке дороги от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира.

Кроме того, здесь запрещена парковка. Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки.

