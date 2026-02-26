Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:29

Происшествия

Выколовшая сыну глаз ради соцвыплат украинка получила 7,5 года тюрьмы

Фото: 123RF.соm/bogdanvj

В Тернопольской области на Украине женщина выколола 3-летнему сыну глаз, чтобы получить социальные выплаты. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

Все началось в одной из больниц в ноябре 2019 года. Мать утверждала, что у ее сына есть инфекционное заболевание, однако врачи эту информацию опровергали. Отмечается, что женщина была безработной, в связи с чем решила найти у ребенка болезнь и получить соцвыплаты.

Оставшись с сыном наедине, она повредила ему глазное яблоко медицинской иглой, в результате чего ребенок ослеп на один глаз. Вину женщины в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений доказали в судах всех инстанций. Помимо срока, с обвиняемой взыскали 600 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке женщина с 2016 по 2025 год не выпускала своих сыновей из дома, чтобы они навсегда "остались малышами". Как рассказали в прокуратуре, близнецы, будучи в изоляции, не получили полноценного питания, образования и медицинской помощи. Также они ни с кем не общались. Женщину арестовали.

судыпроисшествияза рубежом

