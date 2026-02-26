Выколовшая сыну глаз ради соцвыплат украинка получила 7,5 года тюрьмы

Фото: 123RF.соm/bogdanvj

В Тернопольской области на Украине женщина выколола 3-летнему сыну глаз, чтобы получить социальные выплаты. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

Все началось в одной из больниц в ноябре 2019 года. Мать утверждала, что у ее сына есть инфекционное заболевание, однако врачи эту информацию опровергали. Отмечается, что женщина была безработной, в связи с чем решила найти у ребенка болезнь и получить соцвыплаты.

Оставшись с сыном наедине, она повредила ему глазное яблоко медицинской иглой, в результате чего ребенок ослеп на один глаз. Вину женщины в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений доказали в судах всех инстанций. Помимо срока, с обвиняемой взыскали 600 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) за моральный ущерб.

