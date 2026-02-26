Три человека погибли при столкновении лесовоза с жилым домом в Чите

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Грузовик, который перевозил лес, врезался в жилой дом в Чите, из-за чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.

Инцидент произошел в поселке Песчанка, уточняет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по краю. Тела погибших деблокировали спасатели пожарно-спасательной части № 6.

В местном Минздраве добавили, что всего в ДТП пострадали четверо, из которых трое погибли на месте происшествия. Единственный выживший транспортируется в Забайкальскую краевую клиническую больницу.

До этого в Тюмени водитель наехал на мать с четырехлетним ребенком, когда они перебегали дорогу в неположенном месте. По словам автовладельца, он не заметил пешеходов из-за стоящих машин.

В результате обоих доставили в областную клиническую больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое.

