Как прошел первый год в культурном центре "Москвич" после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 500 мероприятий прошло в культурном центре "Москвич" после масштабной реконструкции. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента культуры Алексея Фурсина.

"В прошлом году здесь впервые был организован фестиваль театральной импровизации "Случай", на котором выступили 14 команд. А музыкальные и танцевальные коллективы центра стали лауреатами и победителями в 12 конкурсах и фестивалях", – указал он.

В частности, в культурном центре прошел фестиваль "Зеленка", состоящий из серии музыкальных концертов, где начинающие музыканты впервые выступают на большой сцене. Всего с 2017 года к проекту присоединились свыше 80 артистов. В ходе 12 концертов 12 молодых коллективов смогли выступить с авторскими композициями.



Также в "Москвиче" прошел 9-й сезон фестиваля "Театральный "Москвич". В ходе него любительские драмтеатры представили свои спектакли, а профессиональные актеры и режиссеры провели мастер-классы. На конкурс поступило свыше 60 заявок, а на сцене показали 7 спектаклей.

Кроме того, в ходе фестиваля "Случай", посвященного жанру импровизации, состоялись выступления команд из столицы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Любители настольных игр смогли посетить летний фестиваль "Это двор", в рамках которого гости мероприятия имели возможность опробовать свыше сотни игр.

С момента открытия в культурном центре прошли 15 персональных и коллективных выставок. Здесь можно было увидеть свыше 300 произведений. Также состоялись 53 мастер-класса для детей, а для взрослых – 50 занятий по актерскому мастерству, живописи, декоративно-прикладному искусству и шитью.

В "Москвиче" прошли чтения 30 лекций по истории, искусству и литературе. Здесь 5 раз проводился проект "Пленэр Москвича", который объединил людей для совместного творчества. Также горожане смогли посетить 5 экскурсий и пройти по маршрутам от района Текстильщики до Тушина.

В целом в прошлом году в центре состоялось свыше 30 концертов и 40 спектаклей, включая выступления Родиона Газманова, Рината Рахматуллина, Алексея Глызина, Александра Серова и других исполнителей. Зрители смогли посетить театральные постановки "Любовь и голуби", "Идиот", "Сказка о царе Салтане", "Летучий корабль" и "Мастер и Маргарита".

Ранее стало известно, что дворец культуры завода "Серп и молот" после реставрации превратится в арт квартал. До начала реставрации объект находился в аварийном состоянии, в связи с чем там усилили несущие конструкции, заменили кровлю и отремонтировали центральную лестницу. В данный момент рабочие приводят в порядок дворовые фасады.

