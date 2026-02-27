Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 18:14

Культура

Как прошел первый год в культурном центре "Москвич" после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 500 мероприятий прошло в культурном центре "Москвич" после масштабной реконструкции. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента культуры Алексея Фурсина.

"В прошлом году здесь впервые был организован фестиваль театральной импровизации "Случай", на котором выступили 14 команд. А музыкальные и танцевальные коллективы центра стали лауреатами и победителями в 12 конкурсах и фестивалях", – указал он.

В частности, в культурном центре прошел фестиваль "Зеленка", состоящий из серии музыкальных концертов, где начинающие музыканты впервые выступают на большой сцене. Всего с 2017 года к проекту присоединились свыше 80 артистов. В ходе 12 концертов 12 молодых коллективов смогли выступить с авторскими композициями.

Также в "Москвиче" прошел 9-й сезон фестиваля "Театральный "Москвич". В ходе него любительские драмтеатры представили свои спектакли, а профессиональные актеры и режиссеры провели мастер-классы. На конкурс поступило свыше 60 заявок, а на сцене показали 7 спектаклей.

Кроме того, в ходе фестиваля "Случай", посвященного жанру импровизации, состоялись выступления команд из столицы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Любители настольных игр смогли посетить летний фестиваль "Это двор", в рамках которого гости мероприятия имели возможность опробовать свыше сотни игр.

С момента открытия в культурном центре прошли 15 персональных и коллективных выставок. Здесь можно было увидеть свыше 300 произведений. Также состоялись 53 мастер-класса для детей, а для взрослых – 50 занятий по актерскому мастерству, живописи, декоративно-прикладному искусству и шитью.

В "Москвиче" прошли чтения 30 лекций по истории, искусству и литературе. Здесь 5 раз проводился проект "Пленэр Москвича", который объединил людей для совместного творчества. Также горожане смогли посетить 5 экскурсий и пройти по маршрутам от района Текстильщики до Тушина.

В целом в прошлом году в центре состоялось свыше 30 концертов и 40 спектаклей, включая выступления Родиона Газманова, Рината Рахматуллина, Алексея Глызина, Александра Серова и других исполнителей. Зрители смогли посетить театральные постановки "Любовь и голуби", "Идиот", "Сказка о царе Салтане", "Летучий корабль" и "Мастер и Маргарита".

Ранее стало известно, что дворец культуры завода "Серп и молот" после реставрации превратится в арт квартал. До начала реставрации объект находился в аварийном состоянии, в связи с чем там усилили несущие конструкции, заменили кровлю и отремонтировали центральную лестницу. В данный момент рабочие приводят в порядок дворовые фасады.

Читайте также


культурагород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика