Дворец культуры завода "Серп и молот" после реставрации станет арт-кварталом

Дворец культуры завода "Серп и молот" после реставрации превратится в арт квартал, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он является архитектурным памятником конструктивизма, объектом культурного наследия регионального значения. Дворец расположен по адресу Волочаевская улица, дом 48, строения 1 и 2. Его построили в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса. В настоящее время Дворец культуры состоит из двух зданий, соединенных переходом.

До начала реставрации объект находился в аварийном состоянии, в связи с чем там усилили несущие конструкции, заменили кровлю и отремонтировали центральную лестницу. В данный момент рабочие приводят в порядок дворовые фасады, уже установлена часть окон, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Строение № 1 во многом сохранило облик 1950-х годов. Фасады и переход со стороны Волочаевской улицы оштукатурены, специалисты частично восстановили окна.

Строение № 2 и переход, соединяющий здания, не раз перестраивали при реконструкциях и ремонтах, что отразилось на фасадах. С 1950-х сохранился характер расстекловки и отдельные окна второго и третьего этажей. Фасад, который выходит на Андроньевский проезд, оштукатурен, также установлены окна.

Проект возвращения исторического облика Дворца культуры разработан на основе старых чертежей и фотографий. Реставрация фасадов строений будет выполнена с опорой на период 1950-х годов. Восстановление части плоских крыш, цветовые решения фасадов и интерьеры вернут к облику 1930-х. Также в рамках работ запланировано воссоздание строения спортивного корпуса.

Для обеспечения доступа техники к Дворцу культуры организуют подъезд по границе памятника архитектуры. Это сделают так, чтобы не затрагивать некрополь Спасо-Андроникова монастыря.

Все проводимые работы контролируют сотрудники Мосгорнаследия. После завершения реставрации место станет точкой притяжения москвичей и туристов.

Здание клуба завода "Серп и молот" стало одним из самых крупных комплексов времен конструктивизма. В 1950-е годы там провели первую реконструкцию, которая добавила в облик элементы советской архитектуры периода освоения классического наследия.

В 1980-х во Дворце культуры проходили различные мероприятия и концерты. Он был одной из самых популярных рок-площадок в столице.

