05 января, 23:45

Шоу-бизнес

Актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер задержан по делу о наркотиках

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dogukangungor7

Турецкий актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале "Клюквенный щербет", задержан в Стамбуле по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.

При этом, по данным генпрокуратуры Стамбула, в результате проведенной в четырех провинциях операции были задержаны 23 подозреваемых, в том числе деятели культуры и блогеры. В настоящее время в рамках расследования под стражу взяты 36 человек.

В мае 2025 года звезда турецкого сериала "Великолепный век" актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, был осужден на 1 год, 10 месяцев и 15 дней за дачу ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году.

Изначально его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако позднее срок сократили.

Под прицелом правоохранителей ранее оказался еще один турецкий актер Умит Гюндеш. Его подозревают в краже чемодана и бутылок оливкового масла на западе Стамбула. Полицейские заметили на камерах, как артист забрал багаж, лежащий перед магазином, а продукты похитил в самом супермаркете, после чего скрылся с места происшествия.

