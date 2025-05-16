Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:14

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Sun: американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Американский певец Крис Браун задержан в Британии – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Imagespace

Правоохранители задержали в английском Манчестере американского артиста и актера Криса Брауна. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Sun.

36-летнего певца подозревают в нападении на продюсера в ночном клубе Tape, который находится в Лондоне. Инцидент произошел еще в 2023 году, когда Браун на своем самолете прилетел в Манчестер и заселился в пятизвездочном отеле.

Артист планировал в начале лета поехать в мировое турне, в которое входит выступление в Британии.

Ранее американского рэпера Канье Уэста заподозрили в нападении на мужчину. Как сообщили СМИ, инцидент произошел во время свидания артиста с женой Бьянкой Цензори.

Адвокаты певца заявляли, что рэпер защищал свою супругу, к которой приставал неизвестный. По версии представителя Уэста, незнакомец врезался в Цензори, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее. После этого артист ударил нападавшего в лицо, а тот снял побои и заявил в полицию.

Зрительница избила артиста букетом в Театре на Таганке

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика