Пианист Сафронов пожаловался на больную руку после нападения таксиста

Фото: телеграм-канал Baza

Концерт пианиста Луки Сафронова оказался под угрозой из-за нападения петербургского таксиста. Об этом пианист рассказал в беседе с телеканалом "360".

По словам Сафронова, нападение произошло утром 20 сентября. В этот день пианист запланировал концерт на выставке своего отца, художника Никаса Сафронова, в Петропавловской крепости. На мероприятие должны прийти около тысячи человек.

Когда артист сел в машину, водитель такси по неизвестной причине отказался от поездки, а после с силой схватил музыканта за руку и вытолкнул из машины.

По словам Сафронова, сейчас его концерт стоит под вопросом, так как у пианиста болит рука.

"Я меньше всего думаю о мести, отмщении. Я думаю о своем долге. Я думаю о выставке, о людях, которые придут, которые ждут моего концерта. И для меня это, конечно, катастрофа. Не знаю, как передать словами", – поделился музыкант.

Ранее 43-летний мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в Дмитрове. Будучи пассажиром в машине своей дочери, мужчина посчитал, что девушка, управлявшая такси, должна была уступить проезд. После остановки он вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил девушку кулаком в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам").