Пассажир отказался платить за проезд и избил водителя такси в Подмосковье

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В подмосковных Люберцах пассажир отказался платить за проезд в такси и избил водителя, передает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, около 17:30 30 августа пассажир такси, после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5а на Инициативной улице, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В данный момент Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия. По данному факту проводится процессуальная проверка.

В свою очередь, дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Ранее мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в Дмитрове. 43-летний мужчина, будучи пассажиром в машине своей дочери, во время движения транспорта посчитал, что девушка, управлявшая такси, должна была уступить проезд. После остановки мужчина вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил девушку кулаком в лицо.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам").