31 августа, 17:29Происшествия
Пассажир отказался платить за проезд и избил водителя такси в Подмосковье
Фото: телеграм-канал Baza
В подмосковных Люберцах пассажир отказался платить за проезд в такси и избил водителя, передает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным следствия, около 17:30 30 августа пассажир такси, после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5а на Инициативной улице, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В данный момент Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия. По данному факту проводится процессуальная проверка.
В свою очередь, дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Правоохранители устанавливают личность нападавшего.
Ранее мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в Дмитрове. 43-летний мужчина, будучи пассажиром в машине своей дочери, во время движения транспорта посчитал, что девушка, управлявшая такси, должна была уступить проезд. После остановки мужчина вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил девушку кулаком в лицо.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам").
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