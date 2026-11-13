Uber сообщила об утечке пользовательских данных после взлома аккаунта подрядчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неизвестные получили доступ к информации пользователей сервиса Uber через учетную запись одного из подрядчиков компании. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте генерального прокурора Калифорнии.

В документе уточняется, что 9 октября 2026 года подрядчик сообщил Uber о компрометации своих внутренних учетных данных. Посторонние воспользовались ими, чтобы получить доступ к аккаунту в системе партнера. После этого сервис прекратил обмен данными с подрядчиком и начал расследование инцидента.

При этом в уведомлении не раскрываются название компании-подрядчика и перечень информации, к которой могли получить доступ злоумышленники. По данным TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а среди скомпрометированных сведений были данные водительских удостоверений.

Ранее с возможной утечкой данных столкнулся датский контейнерный перевозчик A. P. Moller – Maersk A/S. Как сообщили в компании, инцидент в сфере информационной безопасности связан с несанкционированным доступом и извлечением данных из одной из локальных устаревших систем, полученной в результате предыдущего приобретения.