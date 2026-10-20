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20 октября, 16:49

Технологии

Сбой в Google Cloud нарушил работу приложений и сайтов в Великобритании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в облачной платформе Google Cloud корпорации Google привел к тому, что мобильные приложения и сайты десятков банков, компаний и правительственных организаций в Великобритании стали недоступны или работают нестабильно. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление Google.

"Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы", – заявили в корпорации.

Как отметил телеканал Sky News, сославшись на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD.

По сообщениям пользователей, сбой затронул также сайты Национальной службы здравоохранения, правительства Великобритании, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft – Teams, Outlook и 365.

Ранее сбой произошел в работе сервисов DeepSeek. Сайт и приложения китайской платформы искусственного интеллекта оказались временно недоступны. Причины случившегося не раскрывались.

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