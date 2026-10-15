"Яндекс" возобновил доступ к кабинетам основных рекламных сервисов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Компания "Яндекс" вернула доступ к личным кабинетам основных рекламных сервисов, которые перестали работать после атак на дата-центры. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей "Яндекса", инженеры восстановили доступ к кабинету "Директа" как на сайте, так и в мобильном приложении. Теперь пользователи могут запускать ранее созданные кампании, останавливать активные, пополнять баланс и устанавливать лимиты недельного бюджета на общем счете.

Пока кабинет работает в ограниченном режиме. Статистика может отображаться не полностью, настройки редактировать нельзя, а некоторые инструменты по-прежнему недоступны.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области. Следом произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании.

Спустя время "Яндекс" возобновил работу большинства сервисов. При этом российские компании столкнулись с новой мошеннической схемой: злоумышленники используют сбои в работе сервисов компании "Яндекс" как предлог для рассылки фишинговых QR-кодов от имени госучреждений.

