"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Яндекс" возобновил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и возвращает пользователям доступ к продвижению контента и монетизации бизнесов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что удалось вернуть работу нескольких ключевых сервисов. Доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов также постепенно возвращается. Уже доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств.

В партнерском кабинете РСЯ сохранились сведения о показах и доходах, вознаграждение за сентябрь выплачивают по обычному графику. В Adfox вернули базовые функции: владельцы сайтов вновь получили возможность управлять рекламой и монетизировать площадки. В кабинете для рекламных агентств можно узнать о премиях и результатах сертификации.

"Наша главная задача сейчас – восстановить полный доступ к "Директу" и "Бизнесу". Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно", – добавили в компании.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались с 8 октября после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании. На этом фоне "Яндекс" решил отменить плату за сервисы "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября.

