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11 октября, 05:30

Происшествия

Дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников – инфраструктура объекта повреждена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На месте уже работают профильные службы, они устраняют последствия. Оставшуюся конфигурацию ресурсов в компании считают неустойчивой.

Платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

Каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда оценивает ущерб и прорабатывает возможные планы по возобновлению работы дата-центра.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.

Из-за ЧП сбои возникли в работе российских сайтов и приложений. Пользователи жаловались, в частности, на проблемы с "Яндекс Почтой", Т-Банком, "Цианом", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и другими сервисами. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

На следующий день, 9 октября, в результате атаки дронов вышли из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов также может работать с перебоями.

Позже в "Яндексе" заявили, что сейчас сложно назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. Тем не менее компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы переезд был максимально быстрым и удобным.

Эксперт рассказал, каких сервисов может коснуться сбой "Яндекса"

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