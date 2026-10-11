11 октября, 05:30Происшествия
Дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников – инфраструктура объекта повреждена. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На месте уже работают профильные службы, они устраняют последствия. Оставшуюся конфигурацию ресурсов в компании считают неустойчивой.
Платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.
Каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда оценивает ущерб и прорабатывает возможные планы по возобновлению работы дата-центра.
8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.
Из-за ЧП сбои возникли в работе российских сайтов и приложений. Пользователи жаловались, в частности, на проблемы с "Яндекс Почтой", Т-Банком, "Цианом", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и другими сервисами. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.
На следующий день, 9 октября, в результате атаки дронов вышли из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов также может работать с перебоями.
Позже в "Яндексе" заявили, что сейчас сложно назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. Тем не менее компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы переезд был максимально быстрым и удобным.
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