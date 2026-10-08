Массовый сбой произошел в работе российских сайтов и приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи пожаловались на массовые проблемы в работе российских сайтов и приложений. Данные о сбоях публикуют сервисы Detector404 и Downdetector.

Проблемы начались с "Яндекс Почты", первые жалобы на работу которой поступили около 10:15 по московскому времени. За следующий час было зарегистрировано более 1,5 тысячи обращений. Пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей сообщали о неполадках на сайте и в приложении, проблемах с подключением к серверу и воспроизведением музыки.

Работа сервиса впоследствии была восстановлена. В пресс-службе "Яндекс 360" сообщили, что специалисты устранили неполадки.

Одновременно пользователи столкнулись с проблемами при работе с Т-Банком. За последний час было получено более 3 тысяч жалоб, за сутки – свыше 3,2 тысячи. При входе в мобильное приложение пользователям высвечивалось уведомление о проблемах с интернет-соединением.

Больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга – по 6%, еще по 4% пришлось на Подмосковье, Самарскую и Новосибирскую области. Позднее в пресс-службе компании заявили, что сбой устранен.

Кроме того, пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт РЖД. У некоторых он загружался дольше обычного. В пресс-службе компании объяснили неполадки проблемами с внешними сервисами. При этом приложение "РЖД Пассажирам" и покупка билетов в кассах работают штатно.

В Подмосковье также перестала работать онлайн-продажа билетов на автобусы "Мострансавто". Компания сообщила, что на восстановление может потребоваться до 24 часов. Оплатить поездку по-прежнему можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.

Неполадки также возникли у "Циана". В компании сообщали, что проблемы на сайте и в приложении связаны с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Технические специалисты занимаются восстановлением работы сервисов. Кроме того, пользователи сообщали о недоступности сайтов девелоперов "А101", "Гранель" и "Брусника".

По данным мониторинга на момент фиксации, жалобы также поступали на следующие сервисы:



Avito – 9 325 жалоб;

Ivi – 673 жалобы;

МТС – 426 жалоб;

YouTube – 287 жалоб;

"ВКонтакте" – 282 жалобы;

"Ростелеком" – 277 жалоб;

"МегаФон" – 259 жалоб;

Т2 – 234 жалобы;

"Альфа-Банк" – 224 жалобы;

"Яндекс" – 222 жалобы;

президентскиегранты.рф – 209 жалоб;

prof.ru – 203 жалобы;

РЖД – 194 жалобы;

Google – 108 жалоб;

litmarket.ru – 81 жалоба;

KION – 71 жалоба;

"Дневник.ру" – 48 жалоб;

DNS – 35 жалоб.

Вместе с тем не открываются сайты многих российских СМИ. Пользователи сталкивались с ошибкой при попытке зайти на ресурсы РБК, "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "ИС Вести", "Интерфакса" и "Российской газеты".

Сбои произошли на фоне остановки работы дата-центра "Яндекса" в Сасове Рязанской области. 8 октября на объекте произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры.

Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта возникло после атаки БПЛА. При этом в соседних жилых домах были выбиты окна.