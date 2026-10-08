08 октября, 16:31Технологии
Массовый сбой произошел в работе российских сайтов и приложений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователи пожаловались на массовые проблемы в работе российских сайтов и приложений. Данные о сбоях публикуют сервисы Detector404 и Downdetector.
Проблемы начались с "Яндекс Почты", первые жалобы на работу которой поступили около 10:15 по московскому времени. За следующий час было зарегистрировано более 1,5 тысячи обращений. Пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей сообщали о неполадках на сайте и в приложении, проблемах с подключением к серверу и воспроизведением музыки.
Работа сервиса впоследствии была восстановлена. В пресс-службе "Яндекс 360" сообщили, что специалисты устранили неполадки.
Одновременно пользователи столкнулись с проблемами при работе с Т-Банком. За последний час было получено более 3 тысяч жалоб, за сутки – свыше 3,2 тысячи. При входе в мобильное приложение пользователям высвечивалось уведомление о проблемах с интернет-соединением.
Больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга – по 6%, еще по 4% пришлось на Подмосковье, Самарскую и Новосибирскую области. Позднее в пресс-службе компании заявили, что сбой устранен.
Кроме того, пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт РЖД. У некоторых он загружался дольше обычного. В пресс-службе компании объяснили неполадки проблемами с внешними сервисами. При этом приложение "РЖД Пассажирам" и покупка билетов в кассах работают штатно.
В Подмосковье также перестала работать онлайн-продажа билетов на автобусы "Мострансавто". Компания сообщила, что на восстановление может потребоваться до 24 часов. Оплатить поездку по-прежнему можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.
Неполадки также возникли у "Циана". В компании сообщали, что проблемы на сайте и в приложении связаны с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Технические специалисты занимаются восстановлением работы сервисов. Кроме того, пользователи сообщали о недоступности сайтов девелоперов "А101", "Гранель" и "Брусника".
По данным мониторинга на момент фиксации, жалобы также поступали на следующие сервисы:
- Avito – 9 325 жалоб;
- Ivi – 673 жалобы;
- МТС – 426 жалоб;
- YouTube – 287 жалоб;
- "ВКонтакте" – 282 жалобы;
- "Ростелеком" – 277 жалоб;
- "МегаФон" – 259 жалоб;
- Т2 – 234 жалобы;
- "Альфа-Банк" – 224 жалобы;
- "Яндекс" – 222 жалобы;
- президентскиегранты.рф – 209 жалоб;
- prof.ru – 203 жалобы;
- РЖД – 194 жалобы;
- Google – 108 жалоб;
- litmarket.ru – 81 жалоба;
- KION – 71 жалоба;
- "Дневник.ру" – 48 жалоб;
- DNS – 35 жалоб.
Вместе с тем не открываются сайты многих российских СМИ. Пользователи сталкивались с ошибкой при попытке зайти на ресурсы РБК, "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "ИС Вести", "Интерфакса" и "Российской газеты".
Сбои произошли на фоне остановки работы дата-центра "Яндекса" в Сасове Рязанской области. 8 октября на объекте произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры.
Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта возникло после атаки БПЛА. При этом в соседних жилых домах были выбиты окна.